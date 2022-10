Omicron XBB variant maaaring nasa ‘Pinas na

Malaki umano ang posibilidad na nakapasok na sa bansa ang Omicron subvariant XBB dahil sa open borders.

Ayon kay infectious diseases expert Dr. Rontgene Solante, ito rin umano ang posibleng dahilan kung bakit nanatiling nasa 2,000 kaso kada ng COVID 19 ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19.

“Hindi natin ma-rule out ‘yan kasi unang-una, ang mga tine-test natin ngayon for sequen¬cing, hindi na ganoon karami ang mga sample. Pangalawa, we have an open border. We have daily flights with Singapore,” ani Solante.

Ayon kay Solante may posibilidad lamang na nakapasok na sa bansa dahil hindi pa naman ito nade-detect sa Philippine Genome Center (PGC).

Nilinaw ng Department of Health(DOH) na hindi pa naman na-detect ang XBB na recombinant ng BJ.1 (BA.2.10.1 sublineage) at BM.1.1.1 (BA.2.75 sublineage).

Ayon sa inisyal na pag-aaral lumalabas na ang XBB sublineage ay nagpapakita na ang XBB ay mas mataas ang “immune invasion” kesa sa BA.5;%, at nasa ilalim ng Omicron subvariants na mino-monitor ng World Health Organization (WHO), gaya ng BA.5, BA.2.75, BJ.1, BA.4.6, at BA.2.3.20.

Nitong Oktubre 11 ang Singapore Ministry of Health ay dumaranas ng pagtaas sa kaso ng COVID-19 at nakakaranas ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil sa XBB. (Juliet de Loza-Cudia)