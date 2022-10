OFW ‘pinadala’ sarili sa pamilya gamit balikbayan box

Mga damit, sapatos, tsokolate’t mga make-up, ilan lamang iyan sa mga inaabangan ng pamilya sa bagong dating na padalang kahon ng mga kaanak nilang OFW. Maliban sa excitement na hatid nito sa pamliya, dala rin ng mga regalong ito ang mga alaala at pagka-miss sa kaanak na matagal nang nawalay.

Halos apat na taon nang di umuuwi sa bahay sa Angeles City sa Pampanga ang OFW sa Dubai na si Ann Gellie Mamangun-Genaro. Kaya naman, nagbalak itong sopresahin ang mga uuwian niyang kaanak sa Pampanga nitong Oktubre 9, partikular ang kanyang nanay at tatay.

Kinasabwat ni Ann Gellie ang iba nitong kamag-anak at ang isang courier company para sa planong surpresa. Isinilid niya ang kanyang sarili sa isang balikbayan box, na aakalaing mga abasto lang ng OFW nilang anak para sa kanilang mag-aasawa

Naging emosyonal ang mag-asawang Lito at Rowena Mamangun, ama at ina ni Ann Gellie, nang buksan na nga nila ang balikbayan box. Lubos ang saya ng mag-asawa sa naging reunion at homecoming ng anak nila dito sa Pilipinas.

Sa isang panayam, naikwento ni Ann Gellie ang kanyang naging experience nang masilayan na niyang muli ang kanyang mga magulang pagkabukas nila ng kahon. “Pag ka-open kasi ng box, naka harap ako sa tatay ko, kaya sya una ko nakita. Nung niyakap kasi niya ako, namutla na siya sa sobrang gulat at nahirapan siya makahinga, kaya mas na focus ako sa kanya,” mensahe ni Ann Gellie

“After naman, bumawi naman ako ng yakap sa mama ko. Di na lang kita sa video. Di na naka video yun pero sa mama ko naman finocus attention ko,” dagdag ng dalaga.

Pinusuan ng mga netizen ang nasabing video sa social media, isang pagpapaalala ng hindi matatawarang pagmamahal, malayo man ng matagal na panahon sa pamilya. (Chris Jovillanos De Luna)