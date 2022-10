Noel Kampton, DLSU pinana AU sa 4-set

PUMALASO si Noel Kampton ng 26 attacks pa-27 points upang tuhugin ng La Salle Green Spikers ang Arellano Chiefs, 25-19, 27-25, 22-25, 30-28, sa pagsiklab ng 2022 V-League Men’s Collegiate Challenge Linggo ng hapon sa Paco Arena sa Maynila.

Kinayod ng 6-2 ang taas na outside spiker ang puntos sa balikwas ng DLSU sa fourth set sa likod ng 5-0 atake kontra AU sa pukpukang laro sa Group A ng liga na pinalalakad ng Sports Vision Management Group, Inc.

“With the result, happy syempre. Pero doon sa proseso kung paano nakuha yung laro medyo kailangan pang iimprove, marami pang kailangan i-workout kasi from the past mga tuneup namin ‘di ganyan kami gumalaw, kanina hinahanap ko yung chemistry,” sey ni Green Spikers coach Arnold Laniog, na nag-coach din sa St. Benilde Blazers sa kaagahan ng araw.

Natabunan naman ang pinukpok ni Carl Berdal na team-high 25 points kasama ang 11 receptions and nine digs para sa Sherwin Meneses-coached team. (Ramil Cruz))