Mga palayan lubog kay ‘Neneng’

MULING binaha ang ilang lugar sa Cagayan na ikinawasak ng iba’t ibang pananim habang nawalan ng serbisyo ng kuryente ang ilang lugar doon kasunod ng pananalasa ng Bagyong Neneng kahapon.

“Out of 16 barangays, mayroong totally na-flood at partially flooded. Mayroong lagpas tao ang baha. May ilan na nasa bubong na,” sinabi ni Department of the Interior and Local Government (DILG) officer sa Santa Ana, Cagayan Michael Villamin.

Inamin niya na simula pa lang nung Sabado ng gabi ay tumaas na ang tubig at sinalanta maging ang mga palayan.

Sinabi naman ni Cagayan Governor Manuel Mamba, na may ilang lugar sa Aparri, Buguey at Santa Ana ang binaha rin.

Samantala, nagsagawa na sila ng preemptive evacuations sa Aparri, Baggao, at Allacapan.

Sinabi pa ni Villamin na nakatanggap sila ng ulat ng landslide sa Santa Ana. Nawasak din ang ilang bangka.

“Dahil din sa epekto ng bagyong Maymay noon na nagdala rin ng mga pag-ulan sa loob ng halos isang linggo… Naipon ang tubig tapos sinabayan pa ng bagyong Neneng ngayon at nagkaroon pa ng high tide kaya may mga lugar na binaha,” sinabi nito.

Gumamit na ng mga rubber boats o water vessels ang mga rescuer para maabot ang mga residente.

Base sa ulat 155 na pamilya ang inilikas at nasa evacuation centers.

Sabado pa lang ng hapon ay nawalan na ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Cagayan.

Sa Claveria, Cagayan, hanggang beywang na ang baha sa Purok 6, Lablabig. (Kiko Cueto)