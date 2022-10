Mga miyembro ng Callalily masama loob kay Kean Cipriano

Buo na ulit ang Callalily, pero Lily na lang sila, at binasura na nga ang ‘Calla’.

May bago nga silang miyembro, si Joshua Bulot, na pumalit kay Kean Cipriano. Siyempre, ka-join pa rin sina Lem Belaro, Aaron Ricafrente, Nathan Reyes, Alden Acosta.

At sa mga nagtatatanong kung bakit ‘Lily’ na lang sila? Heto ang sagot:

“Si Callalily, nabuo kami, 17 years ago. Then, after pandemic, nag-email si Kean na parang gusto na niyang i-hang ang jersey as Callalily. Parang gusto niya ng growth.

“Nag-message kami sa kanya, na we respect his decision, pero itutuloy namin ang banda as Callalily. Then, doon namin nalaman na nasa kanya pala ang trademark ng Callalily, na hindi namin alam na…

“Pero okey lang naman, dahil legally tama siya, pero ang problema kasi is matagal na niyang hindi sinasabi sa amin, na na-register niyang mag-isa ang Callalily.

“Ang dami naming pinagdaanan, ang dami naming pinaghirapan, para sa band. Then, nalaman namin na na-register na pala niya mag-isa.

“Sabi niya, hindi lang daw kami nakapag-usap. Pero alam ko, sa conversation namin na-cancel na rin ang pag-uusap.

“So, medyo masama ang loob namin kay Kean. Kasi imagine, for 17 years, saka mo sa amin sasabihin na, ‘uy nasa akin ang pangalan, kung gusto niyong gamitin, bayaran niyo ako…” kuwento ng grupo.

Pero, chika nga nila, naka-move on na sila at hindi na bitter sa nangyari. At tuloy lang silang magsulat ng mga kanta, kaya maraming dapat abangan sa kanila.

Anyway, ibang-iba naman ang dating ni Joshua na lead vocalist nila. Mas seksi nga raw, mas maharot sa stage.

At siyempre, balik concert scene nga ang Lily, in partnership with Lx2 Entertainment, sa December 2, sa Music Museum.

Para sa mga tiket, tawag lang sa 8891-9999, o visit https://premie.ticketworld.com.ph.