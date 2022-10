Mga 90s star bakbakan sa ‘Family Feud’

Pabongga nang pabongga ang banggaan sa Family Feud, ha! Pagalingan na nga ang buong bayan sa paghula sa mga sagot ng 100 katao sa mga tanong.

At ngayong Lunes, back to the ‘90s ang drama, dahil lalaban nga ang mga former teen star, ang ‘That’s Forever’ na binubuo ng mga taga-That’s Entertainment na sina Jovit Moya, Don Umali, Manolet Ripol, Jojo Abellana.

At makakalaban naman nila ang Team Generation ‘90s, na binubuo nina Roselle Nava, Nikka Valencia, Michael Roy Jornales, Alfred Manal.

Bongga, di ba? Hahahaha!

At sa October 18 ay puno naman ng hugot ang Family Feud.

Pangungunahan ni Miss Universe Philippines 2020 candidate Alexandra Abdon a.k.a. Miss Manila ang Team Magandang Dilag. Sasamahan siya nina MJ Pascual, MUPH General Santos 2020; Ivana Pacis, MUPH Makati 2020, and Riana Pangindian, MUPH Pasig 2020.

Makakalaban naman nila ang mga spoken word artists of Ampalaya Monologues led by team captain Mark Ghosn, kasama sina Janine Lloce-Munar, Jaypee Ortiz, and Beverly Chua.

Masungkit kaya ang korona ng mga MUPH 2020 ladies? Or will it be the hugotero and hugoteras who would have the last laugh?

Siyanga pala, ang ‘Family Feud’ ay pinangungunahan ni Dingdong Dantes. At araw-araw ang mga studio players ay may chance na manalo ng P200,000 and an additional P20,000 for their chosen charity.

Ang mga home viewers naman, can also win cash daily by joining the ‘Guess To Win’ promo. A total of 100,000 pesos is at stake every day.

Mapapanood ang Family Feud Monday to Friday, 5:40 PM on GMA 7 and simulcast on the show’s official Facebook page, YouTube account and official website. (Rb Sermino)