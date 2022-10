Megan Young luhaan sa Busan BTS concert

Napakaraming mga Army o BTS fan ang nakuntento na lang sa panonood online, dahil wala rin choice ng Free BTS concert sa Busan nitong weekend.

At isa nga sa mga ito ay si Megan Young na simula nang maging fan ng BTS ay talaga namang kina-career ang pagiging Army. Ipinost ng asawa niya na si Mikael Daez, na in all fairness, very supportive naman sa pagpa-fangirling ni Megan ang video nito habang feel na feel ang panonood ng concert.

May BTS lightstick din itong hawak na akala mo nasa venue rin siya.

Ayon sa caption ni Mikael, katulad ng ibang Pinoy, isa rin pala si Megan sa gusto sanang manood sa Busan, pero, wala raw itong makuhang tickets.

“Sinubukan na ni Boneezy lahat. Raffle, prayers, alay pero wala talaga siyang nakuhang tickets for the BTS concert in Busan. Pero in fairness enjoy na enjoy pa rin siya sa livestream! Sinuportahan ko na lang para may concert vibes kahit konti lang.”

Dahil dito, mas marami ang naaaliw sa kanilang mag-asawa at pinupuri nga si Mikael sa pagiging ever-supportive hubby raw nito.

Elijah Alejo ilalantad ang BF chinitong aktor sa debut

Debutante na rin ang isa sa mga nagsimula bilang child actress sa naging hit drama ng GMA-7 na “PrimaDonnas” na si Elijah Alejo.

Kamakailan lang, ang nag-debut ay si Althea Ablan.

Ang tanong ngayon, katulad ni Althea na mukhang nailaban talaga na may special spot para sa rumored boyfriend na si Prince Clemente ang kanyang pang-17th dance, magagawa rin kaya ito ni Elijah sa kanyang debut this November?

Balita namin na ang boyfriend pala ni Elijah ay isa rin Kapuso, isa sa mga Chinitong Kapuso.

Sa November 13 ang 18th birthday ni Elijah na magse-celebrate rin talaga ng isang bonggang debut party.