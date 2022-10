Mark Wahlberg nilayasan ang Hollywood

Mula sa kanilang mansion sa Hollywood hills, nagdesisyon ang actor-producer na si Mark Wahlberg na ilipat ang kanyang pamilya sa isang ranch property na nabili niya sa Nevada.

Ayon sa aktor noong mag-guest ito sa The Talk, ginawa raw niya ang paglipat sa ibang State for his family to have a “better life”.

“I want to be able to work from home. I moved to California many years ago to pursue acting and I’ve only made a couple of movies in the entire time that I was there.So, to be able to give my kids a better life and follow and pursue their dreams whether it be my daughter as an equestrian, my son as a basketball player, my younger son as a golfer, this made a lot more sense for us.”

Apat ang anak ni Mark sa asawa niyang si Rhea: Ella Rae, 19, Michael, 16, Brendan, 14, and Grace, 12.

Marami raw opportunities sa Nevada ngayon: “After this gubernatorial election hopefully we go to legislation and get a bill passed so we can get tax credits from the state.”

Iba pang plano ni Mark sa pagtira nila sa Nevada ay ang magtayo ng “state-of-the-art studio” at tawagin itong “Hollywood 2.0.”

Nasa plano rin niya ang magtayo ng isang shoe factory para sa kanyang Municipal brand. Magha-hire raw sila ng maraming tauhan sa naturang state. Makakatulong pa sila sa ekonomiya ng Nevada. (Ruel Mendoza)