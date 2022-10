Maggie Wilson ininsulto ‘talong’ ng ex

Siguradong mas lalong gigil sa galit kay Maggie Wilson ang isang lalake na pinasaringan nga niya sa kanyang Instagram post na tungkol umano sa ‘talong’ nito.

Sinunog ni Maggie ang pagkalalake ng naturang lalake sa patutsada niya.

Sa photo posting ni Maggie sa Instagram, suot ang black & white printed skirt, black sando, dark shades, nagpatutsada ito kaugnay sa mga kasong isinampa ng huli laban sa kanya.

“If you can’t get a woman to bow down to you and crawl then just file tons of cases against her. Only weak men fear strong women. #small issues,” caption ni Maggie.

Kaloka nga na ‘talong’ ang icon na ginamit ni Maggie sa tinukoy niyang ‘small’, ha! At siyempre, hula ng marami, para sa kanyang ex ang chika niyang `yon.

Heto nga ang chika ng mga netizen:

@aiviecdefg, “Mapipikon na naman siya sa hashtag lol.”

@kkkarlang, “hahaha burn! Love the hashtag #small.”

@the_rona_way, “I-omelet na ‘yan.”

@ashashbabyyyy,” kulang pang-tortang (talong) sadnuuuu.” (Rey Pumaloy)