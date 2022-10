Luis Villegas, Adamson sinorpresa Santo Tomas

ISANG bagong kasaysayan ang inukit ni Luis Villageas at ng UE Red Warriors nang sorpresang tapusin ang limang taong olats kontra Santo Tomas Growling Tigers, 78-68, para sa pangalawang sunod na panalo sa 85th University Athletic Association of the Philippines 2022 men’s basketball tourney elims Linggo ng hapon sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Huling tikim ng panalo ng Recto-based squad sa mga taga-España noon pang Oktubre 7, 2017, 96-91, dahilan upang umakyat sa 3-2 win-loss, katabla ang La Salle Green Archers sa pang-apat na puwesto.

Ito rin ang unang pagkakataon na naka-winning streak ang Warriors huli sa mga laban sa NU Bulldogs 78-72 nu’ng Setyembre 29, 2019 at Adamson Soaring Falcons 80-74 nung Oktubre 5 sa parehong taon sa pang-82 edisyon ng liga.

“Hindi ako makapaniwala eh. It’s really a team effort especially like guys like Harvey [Pagsanjan] and [Jojo] Antiporda na for the last four games, they were struggling? I’m so happy nagising na sila,” sey ni UE coach Gerardo ‘Jack’ Santiago.

Pero si Villegas ang nagtimon sa opensiba ng AdU sa likod ng 17 points at 13 rebounds para isalya ang UST sa 1-4 at mapako sa pampito. (Gerard Arce)