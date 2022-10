LeBron James niyabang junakis

LIGHTS out si Bronny James sa pinakahuling laro sa isang torneo sa Las Vegas, napabilib na naman ang mga miron.

Si LeBron James, hindi na tinago ang paghanga sa anak.

“He’s really H.I.M. Keep working Young (king emoji),” tweet ng National Basketball Association superstar ng Los Angeles Lakers.

Nagsalansan si Bronny ng 31 points mula 11 of 13 shooting sa field, 6 for 7 sa 3s para sa California Basketball Club sa 82-66 win kontra LV Orange.

“Patient. Poised. If he’s shooting like that, he has a real chance, for sure,” bulalas ni dating NBA player John Jenkins.

Isa sa highlight ng 18-year-old ang payanig na dakdak sa fastbreak.

“Bronny is cold! I been telling y’all. He plays hoop the right way,” giit ni All-Star Isaiah Thomas.

Bahagi na rin si Bronny ng marketing team ng Nike para sa latest sneaker na Nike LeBron 20. (Vladi Eduarte)