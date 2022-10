Lapitin ng mga ‘marites’

Ano pong ibig sabihin ng lagi kong nakikita ang sarili ko na naliligo at naglalaba ng damit sa panaginip? Meron din ako minsan panaginip na nakita ko naman ang sarili ko na naghahakot ng mga panggatong? May nais ba ito ipahiwatig sa akin? Naghahanap din kasi ako ng trabaho ngayon, tingin niyo po ba may koneksyon itong mga panaginip kong ito dito?

– Philip

Ang pagligo sa panaginip ay sumisimbolo sa purification at pagtatanggal ng mga negatibong elemento o kaya’y ideya na laging pumapasok sa isipan mo.

Kapag nagkaroon ka ng panaginip kung saan naliligo ka o kaya ay ang ibang tao, isa rin itong sign na kailangan mong mag-ingat sa mga taong bago mo lang na nakikilala. Tulad kasi sa tunay na buhay kung saan tayo’y walang saplot sa katawan, masyado tayong vulnerable o mahina sa mga posibleng umatake sa atin.

Pero kung nakita mo ang sarili mo na naliligo sa karagatan, sa ilog, o sa iba pang natural na body of water, nangangahulugan ito na may paparating na pera sa iyo. Sa kabilang banda, kung sa maduming tubig ka naman naligo, dapat kang lumayo sa mga taong mapanakit ang sinasabi o gawi, o kaya ay mga chismosa.

Ang iba pang kahulugan ito ay pagiging aware sa iyong sarili at paglilinis ng iyong inner self. Maaaring may mga mahahalagang desisyon na kakailanganin mo ng tulong ng iba para hindi ka magkamali.

Sumisimbolo naman ang paglalaba sa mga bagay o taong naghahatid sa iyo ng saya at nagbibigay din ng meaning sa buhay mo, pero sa kabilang banda kahit sila pa ang source of happiness mo, kung minsan sila rin ang dahilan kung bakit ka nakakaramdam ng awkwardness, pagkalungkot, o pagkabigo.

May feelilng ka na gusto mong malinis ang mga emosyong ito para hindi ka na ma-disappoint sa kanila.

Ang panggatong naman sa panaginip ay simisimbolo sa kayamanan. Makaka-achieve ka ng mas malalaking tagumpay sa iyong buhay, at dapat kang magpasalamat sa iyong sarili dahil sa pagkakaroon mo ng disiplina at seryosong paggampan sa iyong mga responsibilidad at obligasyon.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com