Kurash naghahagilap ng mga bagong manlalaro

DIDISKUBRE ang Kurash Sports Federation of the Philippines ng mga bagong atletang ipapadala sa mga internasyonal na torneo mula sa gaganaping 2022 Women’s Martial Arts Festival sa parating na Nobyembre 13.

Paglalabanan sa 2022 WMAF kurash ang pinagsamang juniors at seniors event combined 16-35 year-old na idaraos sa 3rd floor ng SMAP building (judo training hall) ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Maynila.

Oorganisahin ng Philippine Sports Commission (PSC) ang WMAF na libre ang paglahok at isa sa mga basehan sa magiging pambato ng bansa sa 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2023 sa Thailand sa Nobyembre ng papasok na taon.

Kaugnay nito, nakapasa bilang bagong International Certified Kurash Referees sina Al Rolan Llamas at Estie Gay Liwanen buhat sa 2022 International Kurash Referee Seminar at 1 & 2 Star Exam for Asia-Oceana nitong Setyembre sa Chonburi, Thailand. (Lito Oredo)