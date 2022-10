Kate Santiago, Adamson buhay pa sa last 8 ng SSL

Mga laro sa Sabado, Okt. 22

(Rizal Memorial Coliseum, Manila)

10 am – UP vs MU

12:30 pm – CSJL vs CSB

3 pm – EAC vs AdU

5:30 pm UST vs LPU

PASIKLAB si Kate Santiago sa Adamson Lady Falcons nang hakbangan ang Lyceum Lady Pirates, 25-15, 25-22, 25-16, at pasikipin ang rambol sa dalawang silya sa Pool B Last Eight ng 1st Shakey’s Super League (SSL) 2022 Collegiate Pre-Season Championship Linggo ng hapon sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Maynila.

Kumahig si Santiago ng 17 points kasama ang 5 attacks, 2 blocks at 1 ace upang ibida ang AdU sa 2-1 prelims win-loss slate, kakartada ang LPU sa pagsolo ng una sa segunda at sinalya ang biktima sa tersera sa five-team group.

“Siabi kong laro lang kami, maganda ang floor defense ng mga bata, nagawa ang ginagawa namin sa praktis,” suma ni Lady Falcons coach Dulce Pante, na nakahugot pa ng 15 marlers kay Antonette Adolfo at walo kay Louie Romero.

May tig-isang laban ang San Marcelino-based squad at mga balibolista ng Intramuros sa pagbuntot sa lider na Sto. Tomas Golden Tigresses (3-0) sa liga na pinatatakbo ng Athletics Events and Sports Management Group of the Philippines, Inc. o ACES Phils.

Nakatoka pa sa Adamson ang kulelat at sibak ng Aguinaldo Lady Generals (0-3) sa Oktubre 22, samantalang sa Lyce ang UST sa nasabi ring petsa sa 18-team, four-group single-round robin elims. (Lito Oredo)