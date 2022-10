Karla waging Mrs. Universe PH advocate queen

Tinanggap ni Queen Mother Karla Estrada ang korona bilang Mrs. Universe Philippines Advocate Queen 2022 sa isang coronation night na ginanap nitong Sabado ng gabi.

Labis-labis nga ang pasalamat ni Karla na sa kanya ipinutong ang naturang korona.

“Thank you Mrs. Universe Philippines for choosing me as Mrs. Universe Philippines Advocate Queen 2022 (praying hands emojis).

“Cheers to all momshies! We are all queens!!!” post ni Karla sa kanyang Instagram account nitong Sabado.

Background music pa sa post ni Karla ang hit song ng Hotdogs na “Ikaw Ang Miss Universe ng Buhay Ko” sa kanyang IG reel.

Samantala, si Veronica Yu ang tinanghal na Mrs. Universe Philippines 2022. Siya ay isang negosyante, Philippine Air Force reservist, at aktibong chair ng Rotary Club of Cubao.

Si Mrs. Yu ang sasabak para sa Pinas sa Mrs. Universe pageant na magaganap sa Seoul, South Korea sa darating na December 3-11, 2022.

Ilan pa sa mga nagwagi sa naturang beauty contest ay sina Gines Santiago-Angeles ng Nueva Ecija (Mrs. Universe Philippines–North Pacific Asia), Lady Chatterly Alvaro-Sumbeling ng Pangasinan (Mrs. Universe Philippines-Northeast Asia), Jeanie Jarina Macabus ng Valenzuela (Mrs. Universe Philippines–West Pacific Asia), Jessa Macaraig ng Bulacan (Mrs. Universe Philippines–Pacific Continental), at Michelle Solinap ng Iloilo (Mrs. Universe Philippines–Continental Asia).

Ilan sa mga nagpaabot ng pagbati kay Momshie Karla sina Candy Pangilinan at Donita Rose (Batuts Lopez)