Karera pasisiglahin – Margarita Gutierrez, Aurelio De Leon

MATAGUMPAY ang pagdaraos ng kauna-unahang Philippine Horseracing and Breeding Expo 2022 na binuksan noong Biyernes sa Lazaro Business and Leisure Park sa Carmona, Cavite.

Dinaluhan ng mga racing aficionado ang tatlong araw na kaganapan na kinonsepto ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa ilalim ng pamamahala ni chairman Aurelio De Leon para mas mapaganda ang horseracing at maging bahagi ito ng sports tourism sa bansa.

Panauhing pandangal at gumupit ng laso sa opening si Department of Interior and Local Government Undersecretary Margarita Gutierrez, na siya ring kumatawan kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DILG Secretary Benjamin Abalos Jr.

“Ngayong unti-unti tayong bumabangon mula sa pagkakasadlak na dulot ng COVID-19 pandemic, higit na kailangang pasiglahin pa ang industriya upang tulungan nating maibalik ang sigla ng ating pambansang ekonomiya,” saad ni Atty. Gutierrez.

Dumalo rin sina Games and Amusements Board OIC Atty. Ermar Benitez at Atty. Rey Villegas ng Malvar Town (Batangas) sa event na suportado ni Senate Committee for Youth Youth and Sports chairman Sen. Christopher Lawrence Go.

“The 1st Philippine Horseracing and Breeding Expo brings the industry closer to the general public and the kareristas to further its development and help it to get back the glory set aside by the recent pandemic,” sey naman ni De Leon. (Elech Dawa)