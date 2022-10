Joshua Magalaman, Adamson Falcons tinuklaw St. Benilde

BINANTAYAN ni Joshua Magalaman ang depensa habang tumulong sina Ned Pacquing at JM Tropia para bidahan ang Adamson Soaring Falcons na tukain ang St. Benilde Blazers, 25-21, 28-26, 23-25, 25-16, sa pagsiklab ng 2022 V-League Collegiate Challenge men’s division Linggo ng hapon sa Paco Arena sa Maynila.

Nagtala si Magalaman ng 13 points kabilang ang apat na blocks habang bumakas ng tig-12 markers sina Pacquing at Tropia para sa magarang binyag ni George Pascua bilang bagong coach ng San Marcelino-based squad.

“Sinabi ko sa players ko first game natin after pandemic so umpisahan natin nang maganda. So let’s see, kailangan ma-sustain natin,” sey ni Pascua, na nagmamando rin sa PLDT Home Fibr sa 5th Premier Volleyball League 2022.

Patungo na sana ang Soaring Falcons sa kanilang pagwawalis sa Blazers matapos manalo sa unang dalawang set, pero nanlamig sa pangatlo, na nagbigay-daan sa huli na makapuwersa ng decider.

“Satisfied in general pero medyo disappointed ako nung third set kasi 11 service errors,” hirit ni Pascua. “Talagang mahirap manalo, kalahati e. Sabi ko na lang sa kanila ‘wag niyo isipin yung error, isipin ang kalaban kasi kung iisipin ang error, mag-error kayo.”

May 41 errors sa panalo ang Falcons. (Lito Oredo)