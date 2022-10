Jeric Pido, Mapua Cardinals rumesbak sa Lyceum Pairates

PALIPAD ng 11 points, 2 assists at 1 steal sa 16:08 job si Jeric Pido nang resbakan ng Mapua Cardinals ang Lyceum Pirates, 62-59, sa sambulat ng 98th National Collegiate Athletic Association seniors basketball tourney second round elims Linggo ng hapon sa The Arena sa San Juan.

Determinado ang season 97th runner-up na maibalik ang nawalang ningning sa first round na pinagtulungan ng mga beteranong manlalaro sa pangunguna nina Pido at Warren Bonifacio na kumampay ng 10 marker, 14 rebounds para sa pangalawang panalo sa 10 sabak ng MU na kinapitan ang pangsiyam.

“Masaya na nakuha naming ang pangalawang panalo this season and hopefully tuloy-tuloy na maka-momentum kami ng panalo sa mga next game. Tumaas ang kumpiyansya ng bawat players at mag-improve kami at ma-lessen ang mga pagkakamali namin,” salaysay ni Bonifacio, kabilang sa All-Star Game nitong Sabado.

Iginanti ng Mapua ang 76-67 olats sa LPU sa first round elims noong Setyembre 14. (Gerard Arce)