JaDine serye hiling ng mga fan sa ABS-CBN

Ang sighting kay James Reid ng ilang mga Pinoy fan sa Tom Bradley International Airport (LAX) noong Monday ang narinig kong chika.

Nasa Los Angeles, California pala uli ang ex-boyfriend ni Nadine Lustre.

Some months back, nang nagpunta ng LA si James ay marami ang nag-akalang baka magta-try siya ng luck doon at hindi na babalik ng ‘Pinas, pero bumalik din naman siya.

Mukhang hindi naman tuluyang iiwanan ni James ang ‘Pinas at marami nga sa mga fan niya ay umaasang gagawa pa rin siya ng mga pelikula at teleserye.

May iba rin na kahit very open na ang ex niyang si Nadine sa pakikipagrelasyon nito sa French businessman na Christophe Bariou ay umaasa pa ring magkakasama pa rin sa isang project ang JaDine.

Well, mukhang ok naman ang mag-ex kaya posible naman siguro ‘yon. Who knows, maisipan ng ABS-CBN na pagsamahin sila.

Sa pelikula naman, willing pa kaya si James na gumawa sa Viva Films after na magpa-release siya noon sa talent management ng Viva Artists Agency?

Pero sa showbiz naman, marami rin na inakalang imposible na ay nagiging posible pa rin.

‘Yun lang!

Ruffa, Annabelle magba-bonding sa Australia

Alam mo, Dondon (my dear editor), magkaka-bonding na naman abroad ang mag-inang Ruffa Gutierrez at Venice.

Magkakasama sila sa Sydney, Australia dahil magja-judge si Ruffa sa ‘Passion & Fashion 2022’ ng Mrs. Universe-Australia na produced ni Ms. Marites Novis.

Ang maganda, hindi lang sa kanyang nanay makaka-bonding si Venice dahil kasama rin nila ang lola niyang si Annabelle Rama at uncle na si Raymond Gutierrez.

Part din ng ‘Passion & Fashion 2022’ at kasama rin doon si Gabby Concepcion (na magpa-fly pa-Sydney from San Francisco, California).

Anyway, kuwento sa akin ni Ruffa, sila lang nina Tita Annabelle at Mond ang magkakasabay sa flight bukas (Tuesday) pa-Sydney dahil hindi raw niya mai-book si Venice dahil puno na ang flight na ‘yon.

Nakahanap naman ng ibang flight si Venice, kaya today ito aalis pa-Sydney at bukas pa nga lang sila magkakasama-sama.

Kuwento pa rin ni Ruffa, sa October 21 pa ang ‘Passion & Fashion 2022’, kaya makakapag-bonding muna silang apat nina Venice, Tita Annabelle at Mond.

Bongga!

‘Kaloka lang si Bisaya dahil nang malaman niyang pabalik na ako ng ‘Pinas ay gusto niyang mag-join ako sa kanila sa Sydney, pero hindi ko kakayanin ‘yon dahil for sure, matindi ang jet lag ko pagbalik at need ko munang mag-rest dahil sa October 26 na ang advance 70th birthday celebration niya, huh!

META: Kaabang-abang ang birthday party ni Annabelle Rama dahil sure akong dadagsa na naman ang mga big names sa showbiz, and politics.