Jace Roque ‘tinira’ mga magulang sa bagong kanta

Unti-unti ay natutupad na ni Jace Roque ang mga pangarap niya.

Heto nga at nominado siya bilang Pop New Male Artist of the Year sa Ppop Awards, at ‘Favorite Male Artist’ naman sa Aliw Awards.

Aminado naman si Jace na mahalaga sa kanya ang mga award, o kahit ang mga nominasyon.

“Very honored and happy ako. Sa simula pa lang kasi ng career ko, never ko naman hinangad na maging sikat, at mas gusto ko ang recognition for my body of work. Very thankful ako na na-recognize ako. For me, ma-nominate lang, panalo na ako.

“Very important ang mga award, kasi for you to make your mark, kailangan may recognition from your peers. For me na ma-recognize sa mga ganun, ibig sabihin nagma-matter talaga ang mga nilalabas kong music, which is important naman talaga. Kasi kung release ka lang nang release ng music, tapos wala namang nagri-recognize, parang sayang.

“Pero siyempre, gusto ko rin ng hit song. Ang pinaka-award talaga ay pinapakinggan ka ng mga tao,” sabi ni Jace.

Anyway, may bago ngang kanta si Jace ang ‘Back To The Beginning’ na mula sa kanyang mini-album. At kuwento ni Jace, dedicated daw sa mga magulang niya ang kanta.

Sabi ni Jace, hindi raw siya sinusuportahan noon ng kanyang mga magulang sa showbiz career niya.

“Ang nangyari kasi, kailangan pang magkaroon ka ng million views before nila makita ang importance ko sa industry. From then, slowly nag-adjust naman sila. Ngayon hindi na nila ako kinukulit na maghanap ng ibang trabaho. Pag nano-nominate ako, sila pa ang nagkakalat sa office na kasama nga ako.

“Noon kasi, kahit anong gawin mo, hindi enough for your parents. Kaya itong kanta ito para sa mga magulang, na sana matauhan sila na mag-evolve ang thinking natin kung paano magpalaki ng anak.”

Napakinggan na ba ng mga magulang niya ang kanta?

“Maririnig pa lang nila pag lumabas na. Pero, sinabihan ko sila kung tungkol saan ang song. Biro ko sa kanila, na ang next na song na ilalabas ko, sila naman ang tinira ko. Hahahaha!

“Na-tackle ko na kasi ang showbiz life ko, ang ex ko. So, sila naman ngayon.

“Ang reaction lang nila, parang ah, okey. Hahahaha!”

Bakit ba hindi sila pabor sa pagpasok mo sa showbiz?

“Nakita kasi nila ang pinagdaanan ng tito ko, si Boy Roque, na artista noon. Ayaw nilang maulit sa akin. Pero, ito kasi ang gusto ko hanggang mamatay ako, na nasa showbiz ako. Kinailangan kong i-prove sa kanila na ito talaga ang gusto ko, na may mararating ako.

“Pero ngayon may moral support na sila, may financial support na rin. Kung noon, may suporta pero marami kang maririnig. Ngayon, willing na silang mag-support,” sabi na lang ni Jace. (Don Sermino)