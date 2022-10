Inangkat na frozen chicken, sapaw sa mga lokal na manok

Iginiit ng isang agriculture expert na mas ligtas kainin ang mga lokal at sariwang manok kaysa sa mga inangkat na frozen chicken.

“Ang entire consumers kung titingnan, mas pinipili nila ang local fresh meat as much as possible. In terms of safety sa texture nung meat, preferred po talaga natin ‘yun,” ayon kay Sherwin Camba ng College of Agriculture and Food Science ng University of the Philippines-Los Baños.

“When it comes naman sa frozen meat, malalaman mo talaga sa texture pa lang.

Yung disadvantage eh hindi natin alam ang source sa food safety, specifically kung paano binuo ‘yung manok sa farm,” dagdag ni Camba.

Aniya, kabado rin ang mas maraming consumer sa pagbili ng imported na frozen meat dahil hindi na ito masustansya..

Ayo kay Tony, tindero ng manok at baboy sa palengke, mas mabili at pinipili pa rin ng mga konsyumer ang mga lokal at sariwang produkto.

“Kasi yung imported hindi na siya masarap kainin. Hindi katulad ng sarili nating produkto na masarap.,” ani Tony.

Aniya pa, naiistakan ng tubig ang nga imported na manok kaya mas marami minsan ang water content nito.

Mas mahal naman aniya ang lokal na produkto dahil garantisadong bago at sariwa ang mga ito kumpara sa mga imported at frozen product na naka-stock o stored lang.

Sinabi ni Camba na madalas ay hindi rin sinasabi sa packaging ng mga imported na produkto kung kailan ang original date ng produksyon nito.

Hindi rin aniya alam ang totoong kalagayan o estado ng inangkat na frozen. na manok dahil may posibilidad umano na narepack ito at nahaluan ng pampalasa dahilan kaya’t madalas ay amoy malansa ang mga ito.