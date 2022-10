Higit 2K laruang truck ginamit pang-Guinness

Isang kompanya sa United States ang nakagawa ng bagong world record dahil sa mga laruang truck.

‘Yan ang attempt ng Truckstop Company, isang load board at technology provider. Gumamit sila ng 2,098 branded toy truck para ii-spell ang pangungusap na, “Truck drivers are the rock stars of the road!”

Ang aktibidad na ito ay parte ng kanilang selebrasyon sa National Truck Driver Application Week nitong Setyembre

Dagdag pa rito, ang pagdiriwang na ito ay simbolismo rin ng kanilang pagpapakita ng matinding appreciation at pagkilala sa lahat ng truck driver.

Ang titulong kanilang nakuha ay tinatawag na, “largest toy truck sentence” na may sukat na halos 65 feet wide at halos 14 feet na taas. Nangailangan naman sila ng maraming man power para maisakatuparan ang record na ito na umabot ng halos 30 empleyado.

“I was excited to join the team at Truckstop for their record-breaking GUINNESS WORLD RECORDS title attempt. Seeing 2,098 toy trucks spelling out a sentence recognizing truck drivers for their crucial work was officially amazing!” pagbabahagi ni Michael Empric, ang nagsilbing adjudicator mula sa Guinness.

Dagdag pa rito, ang mga ginamit nilang laruan ay ipapamahagi sa Western Idaho Community Action Partnership, isang non-profit na organisasyon na pinagsisilbihan ang komunidad lalo na ang mga kabataan. (Moises Caleon)