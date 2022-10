Fil-Aussie abogado swak sa most influential award

Napabilang sa mga honoree ng 40 Under 40 Most Influential Asian-Australians Awards ang Fil-Aussie environmental lawyer na si Matthew Joseph Floro ngayong taon.

Ang 31-year-old senior environmental, planning at administrative lawyer ay kinilala sa Legal and Professional category kung saan pinangaralan siya sa kanyang mga ginawa para sa climate change at environmental laws.

Si Floro ay nakabase ngayon sa Sydney at anak ng mga immigrant mula Pilipinas. Kabilang ang climate change litigation at environmental laws sa kaniyang mga specialization bilang isang abogado sa naturang bansa. Siya rin ang pinangaralan ng Australian Young Environmental Lawyer of the Year award ng Law Council of Australia.

Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbi bilang National President of the National Environmental Law Association at National Rapporteur ng Columbia Law School Sabin Center for Climate Change Law at national vice president ng Asian Australian Lawyers Association.

Pinasalamatan naman ni Floro ang Asian Australian Lawyers Association sa kanyang LinkedIn post para sa nasabing award dahil ito ang tumulong sa kanya para mahanap ang kanyang boses at maging proud sa kanyang “culturally diverse background” sa kabila ng mga naranasan niyang diskriminasyon.

Ang 40 Under 40 Influential Awards ay isang initiative ng Asialink sa University of Melbourne, Australian National University at Johnson Partners na ipinagdiriwang ang mga kontribusyon ng mga miyembro ng Asian-Aussie community sa Australia.

Pinangaralan si Floro at iba pang honorees sa isang awards ceremony at gala dinner sa Sydney, Australia noong Oktubre 4. (MJ Osinsao)