DTI kinalampag ng ACT-CIS vs bentahan ng mga peke

Tinawag ni Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support (ACT-CIS) Representative Jeffrey Soriano ang pansin ng Department of Trade Industry (DTI), ang ahensiya sa in charge sa pagpapatupad ng batas upang protektahan ang mga consumers, matapos na makatanggap ng ilang fraud reports mula sa mga consumers na dinadaya umano ng mga sellers na nagbebenta ng mga counterfeit products at pinapalabas na legitimate ang mga ito.

“It has come to our attention that there has been very rampant distribution and selling of fake products, branding these items as legitimate to swindle the consumers into paying the full retail price of the genuine brand for a counterfeit product. Lately, mukhang mga pati air compressors naman ang target,” ayon kay Soriano.

Giit ni Soriano, ang pera ay pinaghihirapang kitain ng mga kababayan natin upang makabili ng mga produktong de kalidad kaya’t hindi makatwirang lokohin at bentahan sila ng peke ng mga sellers.

Inihalimbawa pa niya ang isang kostumer na lumapit sa kanya na binentahan umano ng ‘authentic’ na Vespa Air Compressor ngunit malaunan ay nadiskubreng peke pala ito.

“Hindi madaling kumita ng pera, pinag-iipunan ng ating mga kababayan para makabili sila ng mga produkto na may magandang kalidad. Isa sa lumapit sa atin, pinagbentahan daw siya ng ‘authentic’ Vespa Air Compressor pero laking gulat niya nang madiskubre na ito ay fake ayon sa Vespa Air Compressor Service Center noong dinala niya ito para ipaayos. And this is not an isolated case, maraming similar na reklamo din na gaya nito,” ayon pa sa partylist solon.

“Kawawa naman ang mga ordinaryong Pilipino na nakaranas ng ganito, naloko ng mga tindahan na nagbebenta ng peke. Ito ay lantarang paglabag sa karapatan natin bilang mamimili. Hindi naman basta-basta lang ang pinagpaguran, pinag-ipunan para mapunta sa ganito,” dagdag pa ni Soriano.

“We are calling the attention of the DTI to take immediate and necessary measures to stop this fraudulent acts and protect the consumers. We need them to be proactive at hindi lang gagalaw pag may reklamo, dapat may constant monitoring sa mga tindahan and even online sellers. We will also be coordinating with the National Bureau of Investigation to ensure that the perpetrators of this modus will be penalized,” aniya pa.

