Draymond Green at Jordan Poole nagyapos

ANG estado ng kontrata ni Jordan Poole sa Warriors ang ugat ng pananapak ni Draymond Green sa teammate.

Nagyakapan na ang dalawa sa 77th National Basketball Association final preseason game ng Golden State. Mukhang humupa na ang tensiyon.

Matagal-tagal pa silang magsasama sa Bay Area dahil pumirma na si Poole ng three-year extension hanggang 2026-27 season.

Mula kay Adrian Wojnarowski nitong Sabado:

“Golden State guard Jordan Poole is finalizing a four-year, $140 million contract extension, his agents Drew Morrison and Austin Brown of CAA Sports told ESPN.”

Papasok na sa kanyang pang-apat na season ang thrid-year guard na si Poole, bawat season ay umaangat ang shooting performance.

Mula 8.5 points sa kanyang rookie season, naging 12.0 sa sumunod at 18.5 mula sa ibinaon na 211 3s nitong 2021-22 sa pang-apat na titulo ng Warriors. (Vladi Eduarte)