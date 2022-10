Courier na naghatid ng maling produkto sa online buyer, puwede bang papanagutin?

Magandang araw, Mga Kakampi!

Naranasan niyo na bang makatanggap ng mali o depektibong produkto na inyong binili sa online?

Ganito ang mapait na karanasan ng isa sa mga nagtanong sa atin. Ang masaklap pa nito, hindi na niya mahabol ang seller para mapalitan ang produkto na kanyang nabili.

Naririto ang kanyang buong katanungan:

Sir I have several inquiries, ito muna unahin ko hope you can help me. I bought an item thru an ad on Facebook . We have a convo naman sa messenger. The problem is ang dumating na item is iba and hindi na nagre-reply sa chat right after ma shipped and ma received ko. The whole time I was chatting with the seller is me confirming about the authenticity of the product and sinabi naman nya na authentic, w/c I highly doubt. The phone number listed on the parcel was also incorrect so no way for me to call the seller. Also the address she gave me is different from the one written on the parcel. I know somehow it would be hard for me to track the seller, however, is there a certain law or action that can be pressed against the courier since they are the one shipping the item. Since the item that was sent was not the same as what was written by the seller/sender sa fill-up form nila or whatever they call it, diba dapat chini-check nila iyong product at hindi tanggapin pag hindi nag-match sa description?”

Ang pagbebenta o sale ay kontrata sa pagitan ng dalawang tao — ang seller at buyer. Dahil nahirapan ang nagtanong na hanapin ang seller, minabuti niyang papanagutin ang nagdeliver ng produkto o ang courier.. Sa sitwasyong ito, ang kontrata ng pagpapadala ay sa pagitan lang ng seller at courier. Sa kontratang ito, inaabsuwelto ng seller ang courier sa anumang pananagutan sa kanyang mga pinadala sa buyer. Sa kasunduang ito sa pagitan ng courier at seller, walang kinalaman ang buyer kaya hindi puwedeng habulin ng bumili ang nagdala ng parcel para sa mali o depektibong produkto.

-ooo-

Hello po, may itatanong lang po sana ako kung ano pong pwede kong gawin, ganto po kase yung nangyare, na scam po kami nung bf ko po ng isang seller sa instagram, plano po sana nyang bumili ng phone para iregalo sana sa akin, di naman po sya nagdalawang isip na mag send ng pera dahil may sinend naman po yung seller na isang valid ID tsaka po yung fb account nya po. 6 thousand pesos po yung nakuha nya po sa amin. From gcash to paymaya account nya po namin trinansact yung pera. After paying po delivered tsaka seen na po yung mga messages namin, nung kinukulit na po namin sya ayon nga po blinock nya na yung account nung bf ko po.

Napakasuwerte mo naman sa iyong sweet na boyfriend dahil cellphone ang kanyang regalo sa iyong birthday. Nakakalungkot nga lang at ito ang nangyari sa dapat sanang regalo ng boyfriend mo. Gaya ng una nating nasabi, ang pagbebenta ay isang kontrata sa pagitan ng buyer at seller. Kung naging

harapan lang ang bentahan, mas madaling habulin ang nagbenta o bumili kapag nagkaroon ng aberya. Dahil online nangyari ang transaksyon, mahihirapan kang tukuyin ang seller, lalo pa’t madali lang magpanggap sa social media o sa internet. Dahil itinuturing na kontrata ang pagbebenta, dapat tuparin ng seller ang kanyang obligasyon sa buyer na ibigay ang produktong binili na nasa maayos na kondisyon. May mga hakbang tayo na puwedeng gawin kapag nagkaroon ng paglabag sa kontrata. Una, maaari kang humingi ng refund at danyos kung nagkaroon ng pinsala sa inyong parte. Kung nagkaroon naman ng panloloko, puwede na itong ituring na swindling o estafa, maaari kang magsampa ng kasong kriminal laban sa seller.

-ooo-

Hanggang sa muli. Tandaan, kay Atty. Chel Diokno ang dehado, lliyamado!