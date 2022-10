Clock Tower ng Maynila, isa na ring museum attraction

Naghahanap ka ba ng bagong museum attraction ngayong Museum and Galleries Month? Pasyalan ang pinakabagong bukas na pasilidad ng City Hall ng Maynila, dahil ang pamosong Clock Tower ng lungsod ay isa na ring useum.

Simbolo ng Manilenyo kung ituring ang clock tower sa capitol office ng nasabing syudad. Hunyo 29 ngayong taon lamang pinasinayahan ng dating alkalde nitong si Mayor Isko Moreno ang kung tawagin ngayo’y Manila City Hall Clock Tower Museum.

Isa ito sa mga iniwang proyekto ng alkalde sa pagtatapos nito ng kanyang termino sa Maynila.

Isang makasaysayang historical site, na naitayo noon pang 1941, ay isa na ngayong museum na may mga modernong features, tulad ng multi-sensory exhibit, mga 3D portrait ng mga naging makasaysayang mga pangyayari sa Maynila, at idagdag pa ang atraksyong 360-view na overlooking sa taas ng nasabing clock tower, kung saan dungaw ang mga kalsada ng Intramuros, Lawton at Manila Bay.

May mga tampok ring multi-sensory exhibit ng mga tanyag na visual artists na sina Nante Crandang at Sherwin Paul Gonzales.

Idinisenyo ng consultant ng dating Bureau of Public Works ng Maynila na si Antonio Toledo ang pamosong clock tower. Isa ito sa mga napinsalang lugar noong panahon ng una at pangalawang digmaang pandaigdig. (Chris Jovillanos De Luna)