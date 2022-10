Bea Quiambao aasintang muli ng ika-2 5150 korona

TODO sa paghahanda si Bea Marie Quiambao para sa pangalawang korona ng Olympic distance endurance race, maingat sa tsansa laban sa mga determinadong karibal sa women’s division ng Alveo 5150 Subic Bay na lalarga sa Oktubre 23 sa kabisera ng triathlon sa bansa.

Dinomina ng dalagang triathlete ang Sun Life 5150 Bohol sa Panglao noong Hulyo, at aktuwal na dodoble sana sa Davao nitong Setyembre, pero lumiban sa Penong’s 5150 sa huling minuto upang tuparin ang isang maagang natanguan.

Ang patuloy niyang pagpapahinga ang nagkaloob sa pambato ng Next Step Tri na maghanda at magpatigas upang maging malakas sa nalalapit na 1.5km swim, 40km bike, 10km run event, nagpaliyamado sa kanya sa pangkalahatang kampeonato ng mga babae at sa kategoryang taong 20-24.

Pero may ilang kakarera, magtatampok din sa mga atleta sa maigsi pero mapaghamong karera sa world-class set set-up, na lahat ay mga atat din sa pangunahing karangalan at sa mga tropeo ng age-group gaya nina Francesca Mosni, Gaea Maramon, Jacquelyn Cruz, Meeren Aguilar, Jessica Espiritu, Charlotte Jackson, Gracelle Samson, Karen Manayon, Louise Lopez at Louise Santos.

Mangunguna naman ang tumersera sa Bohol na si Jonathan Pagaura sa men’s side ng event na oorganisahin ng IRONMAN Group/Sunrise Events, Inc. at inaasahang karibal sa top podium sa kanya sina Tristan Samson, Andrew Santos, Jose Simbillo, Jan So, Sebastian Teves, batang si Irienold Reig, Jr., Joshua Patajo, Joaquin Laurel at Jigo Libiran.

Palaban din sa men’s roster ng Alveo 5150 na mga pinapadrinuhan ng Alveo, SBMA, Finis, Rudy Project, Sante Barley, Lalamove, Active, Manila Bulletin at Tempo, sina Thirdee Liceralde, Ron Lozano, Justin Lu, Nicolo Magadia, Alonzo Magadia, Reynald Mallari, Zachary Maranon, Kim Franza, Michael Gacad, Enrico Galvez, Kevin Garcia, CJ Custodio, Justin Dee, Sydney Du, Cesar Carpio, Donovan Catindoy, Ralph Cayabyab, Benedict Adolph, Paul Adriano, Reuven Alzaga, Adrien Arqueza, Carlsten Baday at Micah Barcelona. (Ramil Cruz)