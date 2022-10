Angeli Abellana, Golden Tigersses paspasang nilapa Lady Generals

Mga laro sa Sabado, Okt. 22

(Rizal Memorial Coliseum, Manila)

10 am – UP vs MU

12:30 pm – CSJL vs CSB

3 pm – EAC vs AdU

5:30 pm – UST vs LPU

NILADLAD ni Pierre Angeli Abellana ang liderato sa Santo Tomas Golden Tigresses para sagpangin ang Aguinaldo Lady Generals, 25-13, 25-19, 25-15 sa 1st Shakey’s Super League (SSL) 2022 Collegiate Pre-Season Championship eliminations Linggo ng hapon sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Maynila.

Nagtala si Abellana ng mahalagang 19 points sa likod ng 8 attacks sa opening set at 11 sa third stanza sa limitadong oras lang upang panatiliin ang malinis na kartada ng UST sa tatlong sunod na panalo, pagkapit pa rin sa liderato at paglapit sa Pool B quarterfinals.

“Sinabihan po kami ni coach (Emilio ‘Kungfu’ Reyes) na mag-focus kami sa individual skills and consistency, at dagdagan pa ang hardwork para mabuo ang teamwork namin,” suma ni Abellana, na pinunuan ang hindi paglaro ng mga beterano sa team tulad ni Ejiya ‘Eya’ Laure upang bigyan ng pagkakataon ang mga baguhan.

“Masaya dahil nakakapag-execute sila ng tama. Kailangan na lang consistency. Ginamit talaga namin ang second unit namin para matutuo pa lalo. We want to finisin in a high note para sa mga batang ito. Habang tumataas kasi ang level ng competition, matututo sila. Pinakamagandang pangyayari is iyung experience na nakukuha ng mga bata,” hirit naman ni Reyes.

May walong puntos si Bianca Mikaela Julia Plaza, umiskor ng pito si Maria Cassandra Carballo, tig-aanim sina Jonn Perdido at Myca Eloisa Merillosa at may tig-lima sina Athena Sopia Abbu at Karylle Ann Caasi.

Tuluyan namang napatalsik na ang EAC sa Final Eight sa pangatlong sunod na pagtilapon. (Lito Oredo)