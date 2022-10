Alekhine Nouri tabla, lumapit sa IM norm

LUMALAKAS ang tsansa ni 79th seed Fide Master Alekhine Nouri na makasilo ng unang International Master norm pagkakahirit ng draw kay 33rd seed untitled Antoni Kozak ng Poland sa fifth round ng World Junior Chess Championship 2022 na nitong Sabado sa Sardinia, Italy.

Umabot sa 56 moves ng Caro-Kann defense ang laro nina Nouri (ELO 2251) at Kozak (2440) tungo sa pagtala ng Pinoy woodpusher ng 2.5 points sa Open Under 20 division.

“I hope to continue the momentum I’ve got,” saad ng 16-anyos na manlalaro.

Suportado ang kampanya ni Nouri sa torneo ng National Chess Federation of the Philippines, NCFP CEO GM Jayson Gonzales, Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee.

Tiyak na mapapalaban siya sa sixth round sa Linggo kay seventh seed Gf Mahammad Muradli ng Azerbaijan na may ELO rating na 2550. (Elech Dawa)