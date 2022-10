Aaron Villaflor ga-‘sardinas’ ang nota

Mas lalong naging palaban si Aaron Villaflor sa mga pagsagot sa tanong ngayong nagtatampisaw na siya sa mga pelikulang sexy.

Sa panayam ng Abantelliling kay Aaron, prangkahang sinagot niya ang mga tanong namin sa kanya gaya ng paborito niyang sexual position.

Ayon sa aktor, mas gusto nyang nasa ibabaw ang ka-sex kaysa sa iba pang posisyon. Kumbaga sa isang pasada, mas gusto ni Aaron na siya ang kumukontrol sa manibela at nagdadala sa kanilang pagtatalik.

Kinuwento rin ni Aaron na ginupit niya ang kanyang pubic hair para hindi masyadong masakit kapag naglagay siya ng plaster sa kanyang mga eksena sa pelikula.

Umamin itong may mga pagkakataong nasasaktan siya at nahihila ang kanyang mga buhok sa ari, kapag tinigasan siya sa eksena sa sex scene.

Hindi niya makontrol minsan ang sarili lalo at nasa character sya at kinakailangan niyang maramdaman ang libog sa eksena.

At ang pinakapasabog na rebelasyon ni Aaron ay ang paghahalintulad niya sa hugis ng kanyang alaga.

Pinapili namin si Aaron kung saan niya maihahalintulad ang kanyang batuta. Kung ito ba ay red bull na botelya, 12 ounce na mineral water, ligo sardines, o coke in can?

Nag-isip muna si Aaron, at sinabing, “masyado namang malaki ang coke in can. Ahmmm…nasa pagitan ng mineral water at sardines. Pero depende rin kasi eh, lumalaki pa,” saad niya, sabay halakhak nang malakas.

Mas gusto rin ni Aaron na tawaging “puppy” ang kanyang alaga kaysa “junjun”. Ibig sabihin, malaki ito at hindi pang-bunso.

Natuwa at nag-thank you sa amin si Aaron sa papuri namin sa kanya sa pagbabago ng kanyang personality at pagma-mature.

Paliwanag niya, malaki ang naitulong sa kanya ng pandemya para ma-realize niya ang kahalagahan ng buhay at ng karerang pinasok nya bilang aktor.

Mas love ng LGBTQIA: Paolo sinipa si Vice Ganda as cover model

Ang laki ng nagawa kay Paolo Ballesteros ng hosting stint niya sa katatapos lang na season one ng “Drag Race Philippines”.

Bukod sa nagawang ilabas ni Paolo ang kanyang kabaklaan at creativity sa make up, fashion, mas sumikat pa siya sa LGBTQIA community.

Sinasamba na nga ng mga bakla sa social media si Paolo dahil sa kanyang mga make-up at outfit transformation.

Bumango rin si Paolo sa ilang advertiser at ginawa itong main feature ng kanilang digital magazine.

Si Paolo ngayon ang tampok sa Zalora magazine para sa buwan ng October. Nagsimula na ang ad campaign, kung saan ang pinu-promote ay ang glamour look ng Eat Bulaga host.

Sa Instagram post ni @edriannetui, ipinakita nito ang cover shot ni Paolo, kasabay ang iba pang larawan ng TV host.

Kinabog ni Paolo si Vice Ganda pagdating sa pagiging cover model.