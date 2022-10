16 Thai sapilitang pinagtrabaho, nasagip sa POGO

Nasagip ng Philippine National Police sa kamay ng kanilang employer ang 16 Thai nationals na pawang mga empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) na diumano’y mga biktima ng sapilitang pagtatrabaho nang wala sa oras.

Sinabi ni Southern Police District (SPD) chief Brig. Gen. Kirby John Kraft na nagsagawa ng joint operation ang District Special Operations Unit (DSOU), Regional Special Operations Group (RSOG) ng NCRPO, CIDG at mga tauhan ng Mabalacat City Pampanga Police Station sa pag-rescue sa Thai Nationals sa R6 Fontana Clark Freezone, Pampanga noong Sabado.

Ikinasa ang operasyon nang makatanggap ang PNP ng liham mula kay Minister Counselor Kritreya Lepkao ng Royal Embassy, noong October 13 kung saan inilahad nila ang ulat na ang Thai nationals ay

puwersahang nagtatrabaho ng walang overtime pay. Kinilala ang employer na Shedaikeji Technology (POGO Company).

Nagpasalamat naman si Kraft sa mabilis na pagkilos ng mga tauhan nito.

“Ito lamang ay nagpapakita ng ating serbisyong totoo at may malasakit. The PNP with the help of other participating agencies has already started a crackdown against human trafficking POGO related activities,” sambit ni Kraft. (Kiko Cueto)