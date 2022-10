Noong kabataan ko, mahilig ako sa sugal. Gusto ko ang kaba ng paghihintay kung mananalo ba ang tinayaan ko. Pwedeng sa baraha, sabong, o kahit anong popular na sugal noon ako tumataya. Iyong kaba sa paghihintay, saka siyempre iyong mapapanalunang pera ang nagpapasidhi ng pagnanais kong magsugal.

Nang matigil ako sa pag-aaral noong high school, halos naging kabuhayan ko ang pagsusugal. Muntik na ngang ito ang maging kabuuan ng buhay ko kung hindi lang ako natigil nang magkapamilya.

Noong high school at kolehiyo, natuklasan kong magaling ako sa matematika. Nananalo ako sa mga quiz bee. Dumadayo pa kami ng guro ko sa ibang rehiyon. Mataas ang mga marka ko sa ano mang aralin na may elemento ng pagkukuwenta: economics, algebra, physics, geometry, at iba pa. Mabilis kong naiintindihan ang leksiyon. Pero hindi sa lang sa paaralan ako magaling sa matematika.

Nailalapat ko rin ang leksiyon ng matematika sa totoong buhay. Nagamit ko sa pag-unawa sa ekonomiya, sa pagpapagawa ng bahay, pag-utang nang may pinakamaayos na interes at termino sa pagbabayad. Mabilis kong nakukuwenta ang bayarin kapag namamalengke. Natatanggal ko kaagad ang diskuwento sa presyo ng produkto o serbisyo kung mayroon man.

Nagagamit ko hanggang ngayon ang matematika sa pagkuwenta ng mga bayarin. Kung magkano ang ilalaan sa gastusin. Nakapagkukuwenta ako para sa mga darating na gastusin hanggang sa susunod na taon.

Kung sa sugal, nababasa ko ang probabilidad ng lalabas na numero o baraha. Kahit papaano, lumalakas ang aking tsansa sa tinatayaan, o sa praktikal na aplikasyon, nakapaglalaan agad ng pambayad.

May mga nagtatanong sa akin ng tip o kung anong numero ang may malaking tsansang tumama lalo kung ang sugal ay hindi kasinglaki ng probabilidad ng sa lotto. Ano ang maayos tayaan? Aling taya ang may malaking tsansang tumama?

Kaya noong kabataan ko, panandalian lang ang pagtataka ko sa salin ng katagang ‘weather forecast’ bilang ‘taya ng panahon’. Taya ang salin sa salitang ‘forecast’. Hindi ang mas popular na salitang karaniwang ginagamit sa sugal na ‘bet’.

Ang ‘taya’ na tinutukoy sa ‘pagtaya ng panahon’ ay ang pagbibigay sa atin ng pinakamalaking tsansang mangyayari sa panahon sa mga darating na oras o araw batay sa napakaraming impormasyong nakalap.

Kaya nga parang ‘taya’ rin ang pagsasabi sa direksyon ng bagyo. Sasabihin, tinatayang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. O kaya, tinatayang magka-landfall ang bagyo sa ganitong lugar at sa ganitong oras. Ang pagtataya sa panahaon ay paglalahad ng pinakalamapit na posibilidad dahil maaaring magbago ang panahon. Tinataya o inaasahan pero hinding-hindi sigurado. Inaasahang magbabago ang direksyon o hihina o lalakas. O uulan o magiging mainit.

Ang pagtatayang ito ay batay sa napakaraming salik na pinag-aaralan ng mga weather forecaster at mga meteorologist. Kaya naman kung may pagbabago sa forecast o taya, dapat din nating intindihing maaaaring mangyari ito dahil pabago-bago ang panahon lalo’t nadagdagan ng panganib dulot ng global warming.

***

