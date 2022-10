Sofia pinapatayo na ang sariling bahay

Lubos ang kaligayahan sa mukha ng aktres na si Sofia Andres sa mga photo upload nito ng lot blessing para sa pinapagawa niyang sariling bahay.

Hawak niya at ilang kapamilya ang mga gintong pala, binasbasan ng pari ang lote kung saan itatayo ang dream house ng aktres.

“Thank Lord God for always keeping me on the right track & guiding me every step of the way (house+white heart+praying hands emojis),” ani Sofia sa kanyang Instagram post nitong Sabado.

Sa background nga ay makikita ang hitsura ng ipapatayo niyang bahay. Hawak na rin ni Sofia ang blueprint ng Andres residence.

Siyempre pa, may masayang salu-salo matapos ang blessing na iyon.

Banaag naman ang kasiyahan sa mukha ng anak niyang si Zoe sa pagkakaroon nila ng sariling tirahan.

“Our second home is finally happening,” dagdag na post pa ni Sofia.

Wala naman sa mga photos ang dyowa niyang si Daniel Miranda.

May mga lumabas mang isyu na nagkakalabuan ang dalawa ay pawang haka-haka lang ito dahil tila matatag naman ang kanilang pagsasama. (Batuts Lopez)