Si chef Nap at ang masarap na laoya ng Parañaque

Si Luis Napoleon Rodriguez Sol III o mas kilala bilang si Chef Nap ay tubong Paranaque City. Ang kanyang lolo sa side ng ama niya ay nagmula pa sa Madrid, Spain. Nag-migrate sa Pilipinas at nakapangasawa ng isang Cebuana at nanirahan sa Maynila kung saan isinilang ang ama niya. Ang ina naman niya ay lehitimong taga Paranaque mula pa sa angkan ng mga Rodriguez.

Si Chef Nap ay pangalawa sa tatlong magkakapatid. Ang ama nya ay dating nagtatrabaho sa Quezon City Building Official hanggang sa magretiro ito. Samantalang ang kanyang ina naman ay dating guro sa La Huerta, Parañaque subalit nang magpakasal ay tumigil na sa pagtatrabaho at tuluyang naging full time housewife.

Si Chef Nap ay kumuha ng kursong Civil Engineering sa UST. Taong 2006 nang makapagtrabaho siya sa Engineering Department ng Paranaque City Hall. Subalit mas nakahiligan niya ang pagluluto kaya pinili niya ang mag-aral ng culinary sa Apicius Culinary Arts sa Paranaque at pagkatapos ay kumuha ng kanyang Tesda certification sa Imus, Cavite.

Si Chef Nap ay kasalukuyang isang lead assessor ng TESDA sa cookery at isa rin siyang trainer sa Bread and Pastry Production sa Contact Center Services.

Nakilala at sumikat si Chef Nap dahil sa kanyang galing kaya naman, noong 2013 ay kinuha siyang endorser ng Elba at King Sue. Nagsimula na rin siyang maging trainer ng Bread and Pastry Production NC2 at Cookery NC2 sa mga institution na accredited ng TESDA gaya ng Bernardo College sa Las Pinas at Asia Source College sa Taguig. Kinuha din siya sa TESDA sa Olivarez College sa Parañaque upang magturo. Nakapagturo siya ng halos dalawang taon ng Bread and Pastry Production sa mga senior high school TVL Students ng St. Peregrine Institute sa Bacoor, Cavite.

Si Chef Nap din ang nagsimula ng Las Pinas Food Festival ni Senadora Cynthia Villar mula 2014 hanggang 2019. Dito siya ay naging brand ambassador ng Silver Swan. Naging Operations Manager din sya ng commissary ng Lotsa Pizza. Magmula noon ay napapanood na rin sya sa mga TV shows ng ABS CBN at GMA 7 na nagluluto. May mga ilang Cooking Demos din sya sa mga malalaking food expo at malls.

Ang hindi niya malilimutan ay nang mabigyan siya ng pagkakataon na ma feature sa Asian Food Channel nang dalawang beses.

Subalit dumating ang hindi inaasahan pagkakataon na gumimbal sa buong mundo ang pandemya. At isa si Chef Nap at ang kanyang pamilya ang matinding naapektuhan ng Pandemya. Nawalan siya ng trabaho kaya naman dumating sa puntong nagbebenta na siya ng mga gamit nila sa bahay para lang may maipantawid gutom. Gaano man kalaki ang naipon niya ay nawala lahat dahil sa pandemic. Dahil sa sitwasyon pati ang kanyang katawan ay naapektuhan kaya naman ng magpakonsulta siya sa Doctor ay na diagnose siya ng asthma at acute heart disease. Likas kay

Chef Nap na lumaban kaysa panghinaan ng loob kaya hindi niya sinukuan ang kanyang kalagayan at nanatiling malakas ang kanyang pananampalataya sa Diyos.

Kaya patuloy lang siya sa panalangin at dumating din ang kasagutan sa kanyang pagdarasal. Nabigyan siya ng trabaho bilang trainer ng Cookery sa JDVP sa mga Senior High Schools. Kaya laking pasasalamat niya sa Diyos at sa mga taong naging dahilan ng pagbabalik niya pagkatapos ng pandemya.

Sa kasalukuyan, si Chef Nap ay nagtatrabaho sa City Government ng Paranaque under ng Mayor’s Office at sya ay nakadetail sa Tourism Department. Ayon kay Chef Nap, bilang empleado sa Tourism Department, nais nya ipromote ang mga cuisines ng Paranaque. “Mayaman sa kasaysayan ang turismo ng Paranaque pagdating sa pagkain. Nais niyang ipakilala sa henerasyon ngayon (at sa buong bansa) ang mga orihinal na lutuing Paranaque gaya ng Dinaeng na Batotoy, Apritadang Pague, Kitang, Nilagang Pating o Pilpil, Inadobong Butete, Kinilaw na Batotoy, Llanera, Panara at ang ginawa nya sa palabas na KMJS, ang Hamonado de Palanyag.

Bukod pa sa mga pagkain nabanggit, mas bibigyan ng atensyon ni Chef Nap ang pagpromote ng LAOYA.

Ito ay nahahalintulad sa pochero, na gamit ay kamao ng baboy at may side dish na Enchaladang Talong at Tokwat Baboy. Ito ay nakaugalian ng ihanda tuwing may mga espesyal na okasyon sa Paranaque mula pa noong panahon ng mga Kastila. Tiyak masarap ito.. kaya ngayon pa lang ay natatakam na akong matikman ito.

Ayon kay Chef Nap ay walang imposible kung gagawin talaga ang lahat ng pinaniniwalaan at matiyagang tuparin ang mga pangarap . Nais niyang maging inspirasyon sa mga nangangarap maging chef na tulad niya.

“Masaya siya sa kasalukuyang mga pangyayari sa kanyang buhay sa ngayon. Dahil under control na ang health niya at maraming opportunities na nag daratingan. Malaking pagpapasalamat niya sa Diyos, sa pamilya niya at sa mga taong naniwala sa kanya lalo na noong panahon na siya mismo ay halos mawalan na ng tiwala sa kanyang sarili na epekto ng sitwasyon.

Malaki ang naging bahagi ng buhay ang mga natutunan niya sa gitna ng pandemya. Pagtitiwala at Panalangin sa Diyos ang naging sandata niya para hindi sumuko sa pananampalataya sa Diyos at Sarili.

Kaya naman sa mga taong nagdaan sa buhay ng tulad ni Chef ang tanging payo niya ay huwag mawalan ng pag asa at sa Diyos lamang mag tiwala.

Sikat na kaya Pasikatin pa natin Si Chef Nap at ang kanyang Filipino at International Cuisine mula pa sa Parañaque City.