Schonny Winston, DLSU pinana FEU

STORY TEXT:

Mga laro Linggo:

(MOA Arena)

2:00pm — UST vs UE

4:00pm — Ateneo vs UP

NAGLABAS ng ngitngit ang De La Salle University (DLSU) Green Archers sa pangunguna ni Schonny Winston upang itarak sa Far Eastern University (FEU) Tamaraws ang kanilang ika-limang sunod na pagkabigo, habang nailista ang ikatlong panalo sa bisa ng 87-70 iskor sa 85th UAAP men’s basketball tournament Sabado sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

All-around na performance ang pinakawalan ng Filipino-American scoring guard tungo sa 23 puntos, 14 rebounds, limang assists at limang steals.

Nasundan ng 6-foot-4 guard mula Central Michigan University Chippewas ang naipundar na 26 puntos sa pagkatalo kontra University of the East (UE) Red Warriors nitong Miyerkoles at maiangat sa 3-2 kartada ang La Salle para sa solo fourth place.

Matapos putulin ang limang-taong pagkatalo laban sa mahigpit na karibal na Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles, nasilat ang Taft-based squad ng Red Warriors na gumawa ng sarili nilang kasaysayan upang makamit ang 74-81 panalo.

Nanatili namang bokya sa panalo ang Morayta-based squad sa 0-5 rekord na may pinakamasamang simula sa loob ng 16 na taon matapos pumasok sa Final Four noong nagdaang season sa pangunguna ni dating Tamaraw RJ Abarrientos, na kasalukuyang naglalaro na sa Korean Basketball League.

Sunod na makakatapat ng Archers ang National University (NU) Bulldogs sa Miyerkoles. (Gerard Arce)