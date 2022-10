Sa wakas umamin na: Maxene Magalona 1 taon nang hiwalay kay Rob

Inamin ng aktres na si Maxene Magalona na nakipaghiwalay na siya sa mister na si Rob Mananquil.

Sa Instagram, pinost ni Maxene ang photo na mag-isa siyang kumakain sa restaurant. Pagkumpirma niya na hiwalay na siya sa kanyang asawa.

Caption pa niya: “No date? No problem! Perks of being single and childless: You have full control of your schedule. You can literally do anything you want on any day at whatever time.

“I watch movies in the cinemas alone, take myself out on dates and go on long solo drives especially when my vibration is low. One time, I even felt the sudden urge to buy crystals for extra protection and I was able to do it easily because I have no one else to think of but myself.

“Life is all about perspective. Do you see your glass half empty or half full? I see mine overflowing.”

May isang taon na raw hiwalay sila ni Rob., Sa mga past post ni Maxene sa social media, journey of healing ang kanyang sine-share. Yun pala ay matagal na silang naghiwalay ni Rob.

Kinasal sina Maxene at Rob sa Boracay noong 2018. Wala pa silang naging anak sa apat na taong pagsasama nila. (Ruel Mendoza)