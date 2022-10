Revilla, Sotto todo depensa kay Remulla

Naniniwala si Sen. Bong Revilla na disenteng tao si Justice Sec. Boying Remulla at hindi ito makikialam sa kasong kinakaharap ng kanyang anak.

Matatandaang inaresto ang anak ni Remulla na si Juanito Jose Diaz Remulla III noong Martes kung saan nahulihan siya ng P1.3 milyon halaga ng high grade marijuana o kush. Dahil dito, kinalampag ng mga netizen ang kalihim na magbitiw sa pangambang makakaapekto siya sa kaso ng anak.

Ngunit hindi ito ang tingin ni Revilla.

“Kilala ko si Secretary Boying Remulla bilang disenteng tao na may isang salita. Kaya’t masakit man bilang isang ama na napariwara ang anak, I believe him when he said he will uphold his oath and the law. Naniniwala ako sa kanya na hindi siya makikialam,” wika ng senador.

“Hindi kasalanan ng ama ang kasalanan ng anak,” dagdag pa ni Revilla.

Ganon din ang tingin ni dating senador Tito Sotto.

“Whether dapat siyang mag-resign o hindi medyo ano ‘yan, we’ll leave it to him. At saka ‘yong sa kilos, makikita mo naman sa kilos kung ano ang mga magiging aksyon,” wika ni Sotto sa panayam ng TeleRadyo nga¬yong Sabado.

“Tama naman ‘yong sinabi ni Secretary Boying Remulla na hindi niya pakikialaman [‘yong kaso]. Ganon talaga dapat,” dugtong pa ni Sotto. “Ako naniniwala naman dahil sapagkat kilala ko naman ‘yong pamilya ng Remulla. Hahayaan nila ‘yong course of justice. Hindi tutulungan iyon, ganon ang tingin ko.” (MJD)