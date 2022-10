Priscilla Rivera pabida sa Akari

NAKAMIT ng Akari Power Chargers ang unang panalo kasunod ng pagpapasikat ni three-time Olympian Priscilla Rivera na kumana ng game-high 25 points kontra United Auctioneers, Inc.-Army Lady Troopers 25-20, 25-22, 25-22 Sabado sa Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Humambalos ang 37-anyos na Dominican Republic wing spiker ng kabuuang atake na 25-of-48, kasama ang 11 digs upang itala ng koponan ang unang panalo matapos hindi palarin sa debut game kontra Cignal HD Spikers noong isang linggo sa Santa Rosa Sports Complex.

Sumuporta sina Janine Marciano ng 10 points mula sa 9 atake, kasama ang 15 excellent receptions, at Erika Raagas na may siyam na marka.

Namahagi ng magagadang plays si team captain at setter Michelle Cobb tungo sa 20 excellent sets at karagdagang 2 puntos.

“First win is always a great thing of course we’re happy, we are working all this week. I’m hoping that we can continue playing hard the next game,” wika ni Akari head coach Jorge Souza de Brito.

Sinamahan naman ng Lady Troopers sa 0-2 kartada ang F2 Logistics Cargo Movers, na pinagbidahan ni Canadian import Laura Condotta na solong tumapos sa doble pigura sa 13 pointsts sa 12-of-36 na atake kasama ang 12 digs, habang may 8 puntos si Jovelyn Gonzaga. (Gerard Arce)