Pinoy life coach, writer wagi sa Singapore

Nasungkit ni Myke Celis, ang author ng best-selling ‘#BestMeEver: Of Positivity and Possibilities’, ang bronze prize para sa Best Wellness Coach Category sa 2022 International Coach Awards na ginanap sa Singapore.

Kilalang advocate ng self-empowerment at holistic wellness and well-being si Celis, at napili siya sa parangal na ito mula sa 22 iba pang nominee. Kaya naman siya ang kauna-unahang Pinoy na nagwagi sa nasabing kategorya.

Aniya, hindi umano niya inaasahan ang pagkapanalo dahil sa mahigpit na kompetisyon. Sapat na umano para kay Celis ang mapabilang sa mga nominee. Pero iba ang naging plano sa kanya ng Diyos dahil kahit sa hindi iniaasahang pagkakataon ay sa kanya napunta ang parangal.

“I share this win with all the people who loved and supported me all the way. I look forward to journeying with you guys towards your own #bestmeever in the years to come. May this win inspire you guys to follow your own dreams, no matter how big they may be,” aniya. (MJ Osinsao)