Paparehas na ang presyuhan ng semento

Inaasahan na nating maibabalik na sa normal na presyuhan ang presyo ng semento sa bansa. At ito’y dapat nating ipagpasalamat sa Tariff Commission.

Sa ipinalabas na rekomendasyon ng Tariff Commission (TC), nakasaad na hindi na dapat pang i-extend o palawigin ang “safeguard measures” na itinakda sa importasyon ng semento. Wala na umanong imminent threat sa industriya ng lokal na semento.

“The Commission recommends that the imposition of the definitive general safeguard measure on importations of Ordinary Portland Cement Type 1 and Blended Cement Type 1P NO LONGER be extended,” ayon sa nilalaman ng final report ng TC matapos ang kanilang pormal na imbestigasyon sa petisyon ng mga magsesemento na palawigin o ma-extend ang Administrative Order ng Department of Trade and Industry (DTI) na nagpapataw ng dagdag na buwis sa mga imported na semento.

Sa loob ng tatlong taon, itinaas ng DTI ang buwis ng imported cement sa pamamagitan ng Administrative Order (DAO) No. 19-13 upang protektahan ang lokal na industriya ng semento. Layon ng DTI na bigyan ng pagkakataon ang local manufacturers na mapagbuti ang kanilang kakayanan na makipagkumpetensiya sa mga imported na semento sa loob ng tatlong taon.

Okey naman sana ang hangarin ng DTI. Kasi nga naman kung napakababa ng presyo ng mga imported na semento, natural ito ang bibilhin ng tao kaya nanganib ang local manufacturers na bumagsak ang kanilang industriya. Sa pamamagitan ng dagdag taripa sa imported, dapat mas mababa ibenta ang lokal na semento para ito ang bibilhin ng taumbayan.

Pero iba po ang nangyari. Tinaasan ng local cement manufacturer ang presyo ng kanilang mga produkto. Tiba-tiba sila sa kita habang ang konsyumer na bumibili ng semento ang nagdusa sa mataas na presyuhan sa merkado. Hindi nagkaroon ng maganda o healthy competition sa halip pinahirapan nila ang consumers.

Batay sa price monitoring ng DTI, tumaas o nadagdagan ng P20 ang bawat 40-kg bag ng semento mula nang ipataw ang dagdag na taripa sa mga imported. Aba ay hindi hamak na mas mataas ang dagdag-presyong ito sa P8 taripa ng DTI sa mga imported cement.

Ngayon pong Oktubre ay paso na ang safeguard measures ng DTI kaya humirit pa ang mga local cement manufacturers ng extension. Gusto nilang patuloy na may mataas na taripa sa imported. Gusto nilang patuloy silang mamamayagpag sa presyuhan.

At sa pag-iimbestiga ng Tariff Commission, nakita nilang wala nang dahilan para sa ekstensyong hirit ng local cement manufacturers. Hindi naman lugi ang local industry sa halip ay tumaas pa ang kanilang kita sa loob ng nagdaang dalawang taon.

Ipinunto ng TC report na malaki ang kinita o naging profitable ang lokal na industriya dahil ang income nito ay pumelo sa pre-pandemic levels na P13 bilyon. “During the period under review, there was no significant overall impairment in the position of the domestic cement industry that constituted serious injury,” ayon pa sa TC.

Mismong sa report na isinumite ng mga local manufacturers sa Securities and Exchange Commission (SEC) na malaki ang kinita ng mga ito habang nakapataw ang dagdag taripa sa imported na semento. Ang net income ng Republic Cement noong 2018 bago ang taripa sa imports ay P213 million at nang naipataw ang taripa, umabot ang kanilang kita sa P1.6B. Ang Eagle Cement ay kumite naman ng P6B mula sa dating P4.7B noong 2018 o bago magpataw ng taripa sa imported na semento.

Wala namang naging masyadong epekto ang pandemya sa industriya ng semento dahil tuloy naman ang infrastructure projects ng gobyerno lalo na sa mga itinayong medical facilities na konektado sa COVID. Tuloy din ang paggawa ng mga kalsada at ibang imprastraktura kapag nasisira sa mga bagyo.

Sana naman ay manahimik na itong mga local manufacturers ng semento, tama na ang pagpapasasa sa merkado. Hindi na biro ang bilyon-bilyong kinita nyo sa loob ng nagdaang mga taon. Oras na para taumbayan naman ang mabigyan ng tunay na proteksyon.

Tanggalin na ang prangkisa ng imported na semento para talagang magkaroon ng mas mababang presyo ng semento na puwedeng bilhin ng taumbayan. Ngayon kung ayaw pa ring magbaba ng presyo ng mga local manufacturers, iiwanan sila ng consumers at tatangkilikin ang imported na produkto.

Salamat sa Tariff Commission. Ngayon, mauumpisahan na ang bago at parehas na presyuhan para taumbayan naman ang tunay na makinabang!