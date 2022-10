P10M presyo? Regalo ni Coco kay Julia nakakalula

Matapos akusahan ng mga netizen na buntis si Julia Montes, ang singsing naman na suot nito ang pinansin, na diumano ay engagement ring na bigay ni Coco Martin. Ang laki naman ng brilyante kaya kapansin-pansin talaga.

Sa Instagram ay pinakita ni Julia ang pagbisita niya sa salon-spa. Nagpunta rin siya sa restoran ng kaibigang chef, ang Sushi Shikunin.

At nahagip nga suot na diamond ring ni Julia.

Heto nga ang reaksiyon ng mga netizen:

@iamthesha25, “Nakakasilaw naman yung singsing.”

@iamshiena, “Yung ring talaga nya ang nakita ko grabe sana all.”

@highlarioushilarry, “Dami kasi nagko-comment dati na maliit lang daw ‘yung ring. Ayan nalakihan tuloy.

@yvonniemarie, “Yung singsing grabe ang kinang!”

Maging ang sasakyan ni Julia ay napansin din ng ilang netizen at nagsabing ginagamit din `yon ni Coco.

Sa tantiya ng mga netizen ay abutin ng P10M ang singsing na `yon, ha!

Kim Chiu nai-excite nang pakasal kay Xian Lim

Segurista talaga si Kim Chiu.

Mayaman na nga, mas lalo pang pinatatag ang kanyang kabuhayan.

Heto nga at pumasok na siya sa pagnenegosyo.

Masayang binalita ni Kim na may sariling ladies accessories, at bag line na siya.

Sa Instagram ay binahagi ni Kim ang larawan ng design ng bag na pinangalanan niyang “House of Little Bunny”. Iba-iba ang kulay at disenyo ng mg aba, at trade mark emblem na parang infinity.

“Finally hooped my way into the world of entrepreneurship! What started our dream of having my own business ventures has finally come into life. Months of planning, years of pushing myself, and now it is HOPpening.

“My love for handbags is endless, and now I can finally share these bags that I have loved since the first time I saw them – they’re the perfect arm candies made of genuine leather and comes with the perfect gold hardware.

“House of Little Bunny Philippines will be having its soft launch this Sunday, October 16 at 10:16am…” sabi ni Kim.

Bagay naman kay Kim ang negosyo dahil mahilig siyang mangolekta ng mga branded bag gaya ng Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci.

Naku, parang excited na si Kim na pakasal kay Xian, kaya sabak na agad sa negosyo, kahit super busy pa siya sa career niya, ha!