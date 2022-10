Mga Olympic gold medalist: Hidilyn Diaz, Ariane Cerdeña nagkrus na

NAGKRUS ng landas sa unang pagkakataon ang mga Olympic gold medalist ng Pilipinas, sina bowling legend Arianne Cerdeña-Valdez at weightlifting superstar Hidilyn Diaz-Naranjo, nang kapwa mag-courtesy visit kina Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Jose Emmanuel Eala at Commissioner Bong Coo kahapon sa Rizal Memorial Sports Complex.

Bago pa man nasungkit ni Hidilyn ang ginto sa 2020+1 Tokyo Olympics, si Cerdena muna ang unang nakapag-uwi ng gintong medalya buhat sa Summer Olympics.

Gayunman, hindi naisama ang gold ni Arianne sa official medal tally sa 1988 Summer Olympics sa Seoul, South Korea dahil demo sport pa lamang ito noon.

Makalipas ang 34 taon, retirado na si Cerdena ngunit nasa puso pa rin niya ang pagiging atleta.

“My love for bowling hindi matanggal, it’s a part of my life. I’ve been bowling half of my life, so hindi ko matatanggal iyan. I still consider myself an athlete although retired na pero I still get involved,” pahayag ni Cerdena.

Nagsimula si Cerdena sa Philippine National Team noong 1981 Southeast Asian Games kung saan siya nagwagi ng anim na medalya.

Nakakuha din ng medalya si Cerdena sa 1991 edisyon ng SEA games na ginanap naman sa Brunei.

Kabilang din si Cerdena sa Asian Games gold medalist kasama sina Bong Coo, Catalina Solis, Cecilia Gaffud at Rebecca Watanabe noong 1986 sa Seoul, South Korea.

Dahil sa kanyang mga naiambag sa larangan ng sports ay naisama siya sa Philippine Sports Commission (PSC) Hall of Fame noong 2021. (Annie Abad)