Joyce Pring gustong ihatid sa impyerno ng mga kaaway

Mainit ngayon ang ilang netizen kay Joyce Pring dahil sa naging statement niya tungkol sa mga non-believers na mapupunta raw sa hell or sa impyerno.

May mga nabuwisit sa kanya na pabirong nagsabi na mas gusto na raw nilang ihatid si Joyce sa impiyerno, ha!

Sa kabila ng mga pagkokondena kay Joyce ng ilang netizens dahil sa pinakawalan niyang paniniwala sa kanyang Christian faith sa kanyang podcast, hindi naman nagpatinag si Joyce sa kanyang stand when it comes to her belief.

At ang kanyang asawa, ang gumaganap bilang si Padre Salvi sa “Maria Clara at Ibarra” na si Juancho Trivino ay ipinaramdam ang pagmamahal kay Joyce at siya all-out support dito.

Ipinost muna ni Juancho sa simula ang Galatians 2:21 na Bible verse. Saka niya isinunod na, “No wasted opportunity, no accidents by the Grace of God alone. As one brave soul speaks, in context of the bible, of truth—the word that has been here way before all of us was even born. I truly believe that, Jesus loves you and cares for you, no matter where you are in life and no matter what you have done, because we are HIS children. We just need to walk with him.

“I stand by, and even before my wife through good times and especially difficult ones. By the Grace of god and for his Glory, nothing will be in vain.”

Yassi Pressman ‘di pa bet pakasal kay Jon Semira

Inamin ni Yassi Pressman na dumaan siya sa mental health problem tulad ng pagkakaroon ng panic attack. Inamin ito ni Yassi sa interview niya sa YouTube ni Karen Davila.

Mas na-trigger raw nang mamatay ang British father na very close sa kanya, pero mas lalo nang magkaroon ng pandemic.

Mukhang naging malaking support din kay Yassi ang present boyfriend na si Jon Semira. When asked kung nakikita ba niya ang mga katangian ng ama niya rito, magkaiba naman daw.

“He’s not like my Dad, well, my Dad is funny rin in a way. Okay, he’s funny and caring and sensitive and very tough looking at the outside. I think, my Dad is very jolly.”

At hindi naman daw father figure sa kanya ang boyfriend.

Sabi ni Yassi, “He’s not. He’s like a bestfriend.”

Mabilis na, “I think so” ang sagot ni Yassi sa tanong kung he’s the one na. Pero mabilis din na itinangging she’s getting married na.

“No, not yet,” sey niya.

“Of course, I have plans. That’s every woman’s dream naman.”