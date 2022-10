Diskuwento sa pasahe tinulak din sa online

Sa pagtaas ng singil sa pasahe, itinutulak ng isang kongresista na gamitin rin ang 20% student discount sa transport tickets na binibili online.

Sa House Bill No. 1142 o ang “Student Fare Discount Act of 2022 na inihain ni Isabela Rep. Inno Dy, nais nitong amyendahan ang Section 5 ng Republic Act No. 11314, na nagbibigay sa mga estudyante ng 20% discount sa pamasahe sa lahat ng pampublikong transportasyon.

“Sa kabila ng pagtaas ng pamasahe, kailangan masiguro natin na napapakinabangan ang mga discount sa lahat ng pagkakataon. This is why mandated discounts should also be applied to tickets that are bought online,” ayon kay Dy.

Sa naturang batas, inoobliga ang mga estud¬yante na magpakita ng school ID para maka-diskuwento ngunit kapag nag-reload umano ang mga estudyante ng kanilang mga beep card o bumili ng plane ticket para umuwi sa probinsya o para magbalik eskuwela gamit ang teknolohiya, hindi na umano napapakinabangan ang discount.

Dito nakikita ng solon ang kahalagahan na amyendahan ang batas upang sa gayon matatamasa ng lubusan ng mga estudyante ang diskuwentong ipinagkaloob sa kanila. (Eralyn Prado)