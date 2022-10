Bet ng Dabarkads: Ruru Madrid sinapawan si Alden Richards

Sa kapwa Kapuso actor naman isinasabong si Alden Richards, ha! At yes, kay Ruru Madrid naman.

Feeling kasi ng ibang mga fan, mas angat ang career ni Ruru ngayon, lalo na at natapos ang ‘Lolong’ na mataas ang rating, ha! At magkakaroon nga raw ng book 2 sa 2023, na pinaghahandaan na nga nila, dahil mas bongga, mas malaki, mas pasabog.

Lalo pang uminit ang pagsasabong sa dalawa, dahil nga hindi na napapanood si Alden sa Eat Bulaga, at heto nga, si Ruru naman ang kinuhang special co-host, ha!

Aba, araw-araw na ngang nakikita si Ruru sa Eat Bulaga, at game na game siyang makipagkulitan kina Maine Mendoza, Maja Salvador, Miles Ocampo, Ryzza Mae Dizon. Tawang-tawa rin sa kanya sina Allan K., Ryan Agoncillo, Jose Manalo, Paolo Ballesteros, Wally Bayola.

Kalog din kasi si Ruru, at walang pakialam kung ano man ang gawin niya on camera, ha!

So, si Ruru na ba ang pinalit kay Alden sa Eat Bulaga? ‘Yan nga ang tanong mga fan.

Eh, mas lalo pang uminit ang chika, dahil nga sa paandar na ito ng Sparkle GMA Artist Center, na tila pinaglalaban talaga sina Alden at Ruru, na isinama lang sina Derrick Monasterio, Khalil Ramos, para hindi masyadong halata. Hahahaha!

Heto nga ang paandar ng Sparkle…:

“Carry yourself a man who can do both! Who among these #Sparkle stars would you like to go on a date with at #TheSparkleSpell?”

Oh, di ba? May botohan pang nagaganap. At kung babasahin mo ang mga mensahe ng mga fan, hindi nagpapahuli si Ruru kay Alden, kung paramihan lang ng bet siyang maka-date.

Well, abangan na lang ang resulta! (Rb Sermino)