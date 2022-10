Yassi, Liza nagtayo ng mental health facility

Isa pala sa mga inaasikaso ni Yassi Pressman bukod sa showbiz ay ang kanyang pinasok na negosyo na may layong tumulong sa mga taong may mental health problems.

Si Yassi isa sa investors ng Mind You na mental health center. Siya ang unang female investor dito. Kasama niya sa Mind You ang dyowa niyang si Jon Semira at mga celebrity na sina Liza Soberano at Nadine Lustre.

Mind You brings mental health in the Philippines into focus providing affordable mental health consultations online for individuals and employees.

Nakipag-partner sila sa ilang kompanya sa Pilipinas upang mayroong matakbuhan ang mga manggagawa rito na may pinagdaraanang mental health problems.

Sa interview sa aktres ni Karen Davila sa kanyang YouTube channel, tinanong nito kung bakit niya pinasok ang ganitong business at kung kumikita ba siya dito.

“Hindi ko nga alam kung babalik siya. Pero it was a risk that I wanted to take for the mission. Kung mayroon po na kahit konti lang na magawa po ‘yung perang naipon ko po, maibalik ko naman sa ibang tao. Coz I’m so blessed and I’m lucky,” sabi ni Yassi.

Dumaan din kasi ang aktres sa mental health problems noong namatay ang kanyang ama. Mistula nga raw siyang nagka-stroke dahil dito.

Marami siyang natutunan base sa mismong kanyang experience kaya kitang nasa puso ni Yassi ang pagtulong sa ating mga kababayan.

Ang Mind You nga nila Yassi ay isa sa mga punong abala sa National Mental Health Summit 2022 sa October 25-26 sa Samsung Hall, SM Aura Premier. (Batuts Lopez)