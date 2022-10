Tuloy ang laban sa komunista kahit sabi ng korte ‘di sila terorista

Hindi titigil ang ating adbokasiya kontra komunista para matigil na ang insurhensya.

Para sa mamamayan na matagal nang napepeste ang buhay dahil sa karahasan at pagsasamantala ng mga rebeldeng komunista, terorista ang CPP-NPA.

Kaya hindi maituturing ng CPP-NPA na “naka-score” sila porke’t ganito ang desisyon ng korte dahil hindi naman titigil ang kampanya ng pamahalaan laban sa kanila dahil kaaway sila ng demokrasya, kaunlaran, at kapayapaan at ang talagang layunin nila ay ibagsak ang gobyerno sa marahas at madugong paraan.

But don’t get me wrong kasi iginagalang at kinikilala ko ang resolusyon ng judge ng Manila Regional Trial Court na nagsasabi na hindi maituturing na teroristang grupo ang CPP-NPA.

Mabuti na ‘yung malinaw sa ating mga kababayan ang paninindigan ko tungkol dito kasi siguradong mamasamain nanaman ito ng mga nagpapanggap na makabayan, sasabihing ito ay form of red-tagging, red-tagging kuno pero lantad naman ang kanilang tunay na kulay.

Bilang dating pulis at ex-military, wala akong duda na kahit hindi ituring na terorista ang CPP-NPA, hindi panghihinaan ng loob ang ating mga matatapang na sundalo at pulis at tuloy-tuloy lang ang kanilang operasyon laban sa mga rebeldeng ito.

Ang buong pamahalaan mismo ay nagsisikap na resolbahin na itong communist insurgency problem dahil sobrang pahirap na talaga ito sa mamamayan na pati mga kabataan ay nire-recruit nila para maging NPA.

Lugmok na ang hanay ng CPP-NPA ngayon dahil itinatakwil na sila ng mga kababayan natin na sumusunod lang naman dati sa kanila dahil sa takot.

Na-realize na kasi ng mga tao na ang gobyerno pa rin talaga ang kakampi at magtataguyod ng kanilang buhay at kinabukasan.

Nakita kasi nila, lalo na ’yung mga nakatira sa bundok na dati-rating may presence ng NPA pero ngayon ay liberated na, ang pagtataguyod ng gobyerno sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng social services sa kanilang lugar.

Sa pamamagitan ng Barangay Development Program sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, o NTF-ELCAC, nagpapagawa ang gobyerno ng mga kalsada, water supply system, at nagpapatayo rin ng mga health center at iba pang istruktura sa mga barangay o komunidad na dating hawak ng NPA.

Ngayon, payapa na ang pamumuhay ng mga tao at sila na mismo ang nagsusumbong sa militar kapag may nagtatangkang pumapasok na NPA sa kanilang lugar.

Ramdam na nila ngayon ang gobyerno samantalang noong hina-harass sila ng NPA, ang feeling nila ay pinabayaan na sila ng pamahalaan.

At dahil sa tagumpay ng NTF-ELCAC, siyempre, inatasan ng CPP-NPA ang kanilang mga legal front organization ng magsagawa ng malawakang hate campaign laban sa NTF-ELCAC at magpalaganap ng kasinungalingan kasabay ng panawagan na buwagin na ang task force.

Pero dahil buking naman ang tunay na agenda ng mga front organization kaya hindi na sila pinapansin at lalong hindi pinaniniwalaan.

Ako naman, bilang senador, taon-taon ay ipinaglalaban ko ang budget ng NTF-ELCAC para tuloy-tuloy ang mga proyekto at pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan.

Kaya kayong komunista kasama ang inyong mga front organization, ‘wag kayong magparty-party d’yan dahil akala n’yo panalo kayo sa desisyon ng korte.

At kung inaakala ng communist rebels na apektado ang mga sundalo at pulis sa desisyon ng korte, nagkakamali sila dahil hindi mababawasan ang sigasig ng ating peace and order sector sa kampanya laban sa CPP-NPA tawagin man itong terorista o hindi.

Itaga mo sa bato!