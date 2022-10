Pulis, 4 pa na minasaker ng 15-anyos sa Amerika

Nasawi ang limang katao, kabilang ang isang pulis, nang bigla na lang mamaril sa kanilang lugar ang 15-anyos na binatilyo noong Huwebes sa North Carolina, USA.

Ayon kay Raleigh Mayor Mary Ann Baldwin, naaresto ang batang suspek at iniimbestigahan na ang motibo nito sa ginawang pamamaril.

Sa report, nangyari ang insidente pasado alas-singko ng hapon sa residential area sa Bay Harbor Drive malapit sa Neuse River Greenway, isang popular na kalye sa lugar.

Hindi pa tinutukoy ang pangalan ng mga biktima habang kinumpirma ni Raleigh Police Lt. Jason Borneo na naka-off duty ang kanilang kasama nang mabaril ng suspek.

Samantala, isa sa mga residenteng tinamaan ng bala ang nasa kritikal pang kalagayan sa ospital habang ligtas na sa panganib ang canine officer na binaril din ng suspek.

Sa isang press conference, sinabi ni North Carolina Governor Roy Cooper na nalulungkot sila dahil nangyari na rin sa kanilang komunidad ang bangungot na naranasan ng ibang lugar.

“The nightmare of every community has come to Raleigh. This is a senseless, horrific, and infuriating act of violence that has been committed,” diin nito.

Samantala, inaalam pa ng konsulada ng Pilipinas kung may mga Pinoy na nadamay sa insidente. (Dave Llavanes Jr.)