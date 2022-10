Priscilla Rivera, Akari susungkitin 1st win

Mga laro Sabado:

(Philsports Arena)

2:30pm — Akari vs UA-Army

5:30pm — Cignal vs Chery Tiggo

SUSUBUKANG paliwanagin ni three-time Olympian Priscilla Rivera mula Dominican Republic ang kampanya ng Akari Power Chargers upang masungkit ang unang panalo kontra sa kapwa naghahanap rin ng tagumpay na Army-United Auctioneers Lady Troopers sa unang laro ng 2022 Premier Volleyball League Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Nag-debut ang Power Chargers noong nakaraang Sabado kontra Cignal HD Spikers, kung saan kinapos ito sa magandang simula nang makuha ang first set ngunit tatlong sunod itong yumuko sa back-to-back third placer sa 25-20, 23-25, 18-25, 16-25.

Tumapos ang 37-anyos na wing spiker at multi-medalists ng 20 puntos mula sa 17 atake, dalawang ace at isang block, kabilang ang 11 excellent receptions, habang nakakuha ito ng suporta kay Erika Raagas na may 16 points mula sa 14 na atake at dalawang blocks.

Mayroon lamang 13-of-72 excellent sets na naipamahagi si team captain at playmaker Michelle Cobb mula sa 45-of-157 na kabuuang atake.

Sa kabilang banda, hindi naman pinalad na mailigtas ng tambalan nina import Laura Condotta ng Canada at Honey Rose Tubino, na parehong tumapos ng 17 puntos, ang Lady Troopers na nabitin sa fifth set pagkabigo kontra PLDT High Speed Hitters sa opening day sa Santa Rosa, Laguna Sports Complex 25-17, 20-25, 26-24, 11-25, 11-15.

Magsisimula ang tapatan ng dalawang koponan sa unang laro sa alas-2:30 ng hapon, habang susundan ito ng labanan ng mga walang talong Cignal HD at Chery Tiggo Crossovers sa alas-5:30 ng hapon. (Gerard Arce)